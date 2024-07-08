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        Konya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü ile bir yolcu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:54 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:54
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        Konya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü ile bir yolcu tutuklandı.

        Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya-Ankara kara yolunda yaptıkları uygulamada, S.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobildeki aramada, farklı yerlere gizlenmiş 21,71 gram eroin bulunması üzerine sürücü S.G. ile araçtaki A.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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