Konya'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı
Konya'nın Kulu ilçesinde eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü ile bir yolcu tutuklandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde eroin ele geçirilen otomobilin sürücüsü ile bir yolcu tutuklandı.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya-Ankara kara yolunda yaptıkları uygulamada, S.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, farklı yerlere gizlenmiş 21,71 gram eroin bulunması üzerine sürücü S.G. ile araçtaki A.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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