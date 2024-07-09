Konyaspor'un Kayseri kampı başladı

Konya temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ali Çamdalı yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, bir günlük izin sonrası Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde antrenman yaptı.

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