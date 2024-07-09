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        Konyaspor'un Kayseri kampı başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Kayseri'de ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 00:02 Güncelleme: 09.07.2024 - 00:02
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        Konyaspor'un Kayseri kampı başladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Kayseri'de ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

        Konya temsilcisinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ali Çamdalı yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, bir günlük izin sonrası Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde antrenman yaptı.

        Yeşil beyazlılar idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalıştı.

        Konyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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