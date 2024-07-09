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        Konya'da düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Konya'nın Meram ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:41 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:45
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        Konya'da düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Meram ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düğünlerde havaya ateş açanlara yönelik denetimleri sürüyor.

        Bu kapsamda, Çomaklı Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen zanlı yakalandı.

        Kullandığı silah da ele geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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