Konyaspor, 22 yaşındaki Tunahan Taşçı'yı transfer etti

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollanda'da futbola başlayan, Türkiye 17 ve 19 yaş altı takımlarıyla Fortuna Sittard ve MVV Maastricht kulüplerinde forma giyen Tunahan Taşçı'yı renklerine bağladı.

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