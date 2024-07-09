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        Konya'da evinde tadilat yaparken merdivenden düşen adam öldü

        Konya'da, evinde tadilat yaparken merdivene çıkan kişi, düşerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:20 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:20
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        Konya'da evinde tadilat yaparken merdivenden düşen adam öldü
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        Konya'da, evinde tadilat yaparken merdivene çıkan kişi, düşerek yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre 73 yaşındaki Hasan Kılören, evin dışında tadilat yapmak için merdivene çıktı.

        Bir süre sonra dengesini kaybeden Kılören, merdivenden düştü.

        Kılören'in yakınları 112'yi arayarak ambulans ve sağlık ekibi talebinde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları Hasan Kılören'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Yaralı Hasan Kılören yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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