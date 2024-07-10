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        Seydişehir'de aile ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

        Seydişehir Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu 2024 yılı ikinci toplantısı Kaymakam Cevdet Bakkal başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:23 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:23
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        Seydişehir'de aile ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
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        Seydişehir Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu 2024 yılı ikinci toplantısı Kaymakam Cevdet Bakkal başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdür Vekili Muhammet Kiremitçi tarafından 2024 yılı ilk altı aylık veriler, boşanma sebepleri, istatistiki veriler, kanun kapsamında alınan danışmanlık, eğitim, sağlık, bakım ve barınma tedbirlerinin sebepleri, saha çalışmaları genel durumu konulu sunum gerçekleştirildi.

        Kaymakam Cevdet Bakkal, yapılan çalışmalar ve paylaşılan bilgiler için Seydişehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü ve çalışanlarına teşekkür etti.

        Gelecek dönem için yapılan planlamanın ardından toplantı sona erdi.

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