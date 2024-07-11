Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da koruma altındaki kardeş ayıların rahatı için her şey düşünülüyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da koruma altındaki kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege"nin, yaz ve kış dönemlerini konforlu geçirmesi için özenle çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da koruma altındaki kardeş ayıların rahatı için her şey düşünülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da koruma altındaki kardeş bozayılar "Efe" ile "Ege"nin, yaz ve kış dönemlerini konforlu geçirmesi için özenle çalışılıyor.

        Doğada, yavruyken bitkin halde bulununca Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirilen ayılar, kendileri için oluşturulan özel alanlarda 2,5 yıldır misafir ediliyor.

        Kış dönemini, mağaraya benzetilen alanda uyuyarak geçiren ayılar, yaz aylarında havuzlu bir bahçede kalıyor.

        Özel programla günlük ihtiyaç duyacakları kaloride beslenen ayılar, balık, kırmızı et, tavuk, bal ve meyveler tüketiyor, sıcaktan bunaldıklarında ise havuzda yüzerek serinliyor.

        Konforları kadar, yaşam alanlarının hijyenine de önem verilen ayılar, sevimli ve eğlenceli hareketleriyle dikkati çekiyor.

        - "Yaz ve kış şartlarında doğal yaşam alanlarını sağlamaya çalışıyoruz"

        Merkezin müdürü ve başveteriner hekimi Ufuk Ertürk, AA muhabirine, doğada, hasta, yaralı, düşkün halde bulunan vahşi hayvanların tedavilerini ve bakımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ayıların, merkeze getirildiklerinde 1,5 haftalık olduklarını aktaran Ertürk, haftalarca biberonla, elde beslenip, özel bir bakımla bugüne gelindiğini dile getirdi.

        Hayvanları, yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilecek hale gelince doğayla yeniden buluşturduklarını anlatan Ertürk, "Ayılarımızın burada yaşadıkları dönem boyunca, kış ve yaz şartlarında, onlara doğal yaşam alanlarını sağlamaya çalışıyoruz. Aksi takdirde doğal yaşam alanlarına adaptasyonları bir hayli zorlaşıyor. Hayvanların rehabilitasyon merkezimizdeki sürelerini olabildiğince fıtratına uygun geçirmeleri için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımız ve uygulamalarımız onların doğal bakım, besleme ve yaşama standartlarını burada sağlayabilmek üzerine kurulu. Bu anlamda tüm konforlarını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Ayılarımız havuzda zaman geçirmeyi çok seviyor"

        Ertürk, ayıların ihtiyaç duyduğu fiziki imkanları, olabildiğince doğayı aratmayacak şekilde sağlamaya gayret gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Ayılarımızın kış uykusuna yatabileceği yerleri var. Yaz döneminde de, bunaltıcı havalarda, sıcaktan olumsuz etkilenmemeleri için havuz ve soğuk yiyeceklerle onları destekliyoruz. Ayılarımız, havuzda zaman geçirmeyi çok seviyor. Kullandıkları havuzun suyu, iki günde bir değiştiriliyor. Havuz temizlenip, dezenfekte ediliyor. Doğal yaşam alanlarında, sulak alanlarda, göletlerde, yaz aylarında yaptıkları oyunları, eğlenceleri ve serinlemeleri burada da yapabiliyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        Karadeniz için tedirgin eden hortum açıklaması!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı

        Benzer Haberler

        İnternetten kataloglu fuhuş
        İnternetten kataloglu fuhuş
        Konya'da sağanak; altgeçitler suyla doldu
        Konya'da sağanak; altgeçitler suyla doldu
        Gazze için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi Karapınar'a ulaştı
        Gazze için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi Karapınar'a ulaştı
        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Konya'da sendika üyeleriyle buluş...
        Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Konya'da sendika üyeleriyle buluş...
        Hüyük'ün Kaymakam ve Emniyet Müdürü ilçeye birlikte veda etti
        Hüyük'ün Kaymakam ve Emniyet Müdürü ilçeye birlikte veda etti
        Srebrenitsa katliamının 29. yıl dönümü
        Srebrenitsa katliamının 29. yıl dönümü