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        Konya'da sulama kanalında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

        Konya'nın Meram ilçesinde, sulama kanalında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:29
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        Konya'da sulama kanalında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
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        Konya'nın Meram ilçesinde, sulama kanalında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

        Batı Hadimi Mahallesi'ndeki kanalda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        A.Ç'ye ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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