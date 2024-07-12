Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Konya merkezli 4 ilde düzenlenen telefonda dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya merkezli 4 ilde düzenlenen telefonda dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 12 kişiden 19 milyon 870 bin lira alan 7 şüpheliyi Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da yakaladı.

        Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelilerin, başka kentlerdeki kişilerden de aynı yöntemle 15 milyon lira almaya çalıştıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cari açıkta gerileme
        Cari açıkta gerileme
        Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede
        Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede
        Yıldırım düşünce alev aldı! Yağmur yağınca kurtuldu
        Yıldırım düşünce alev aldı! Yağmur yağınca kurtuldu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı

        Benzer Haberler

        Konya'nın devasa dairesel tarlalarında hasat mesaisi tamamlandı
        Konya'nın devasa dairesel tarlalarında hasat mesaisi tamamlandı
        Bağlama ustasının yoldaşı, kuzu, köpek ve oğlak oldu
        Bağlama ustasının yoldaşı, kuzu, köpek ve oğlak oldu
        Anne ve oğlu dün yangında ölmüştü; kızı da bugün başka evde ölü bulundu
        Anne ve oğlu dün yangında ölmüştü; kızı da bugün başka evde ölü bulundu
        Konya'da evinde çıkan yangının ardından kaybolan kadının cesedi bulundu
        Konya'da evinde çıkan yangının ardından kaybolan kadının cesedi bulundu
        Konya'da Srebrenitsa soykırımı resim sergisiyle anıldı
        Konya'da Srebrenitsa soykırımı resim sergisiyle anıldı
        Evde, Alzheimer hastasının odasında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilend...
        Evde, Alzheimer hastasının odasında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilend...