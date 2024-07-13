Elektrikli forklift, kapalı alanlarda emisyonu en aza indirmek için çalışıyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da üretimi yapılan elektrikli forklift, çevreci özelliğiyle yurt içi ve dışındaki pazarlarda talep görüyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada faaliyetini sürdüren bir firmanın üretimi elektrikli forklift, içten yanmalı motorlara kıyasla çevre dostu ve sessiz çalışma özellikleriyle öne çıkıyor.

Kapalı mekanlarda emisyonu en aza indirmek için tercih edilen elektrikli forklift, manevra kabiliyeti ve performansıyla da dikkati çekiyor.

Dar koridorlarda ve yüksek raf sistemlerine kolayca erişim imkanı sağlayan lityum iyon bataryalı forklift, 1 saatlik şarjla 6 saat çalışabiliyor.

Forkliftin 3 ile 10 ton kaldırma kapasitesine göre farklı modelde üretim yapılıyor. - "Şarj işlemini 1 saatte tamamlıyor, 6 saat kesintisiz çalışıyor" Firmanın yönetim kurulu başkanı Yunus Derebağ, AA muhabirine, 2016'da üretimine başladıkları forkliftlerin iç ve dış pazarda ilgi gördüğünü söyledi. Yaklaşık 4 yıl önce de elektrikli forklift üretimine başladıklarını aktaran Derebağ, "Her türlü çevre koşulunda çalışıyor. Piyasada kabul edildi. Dizel üretimi de yapıyoruz ama elektrikli tercih edilmeye başlandı. Karbon salınımı olmamasından dolayı tercih ediliyor. Yağ, filtre gibi bakım masrafı yok. Elektrikli otomobildeki teknolojiye benzer. Şarj işlemini 1 saatte tamamlıyor, 6 saat kesintisiz çalışıyor." ifadesini kullandı.