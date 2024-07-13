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        Elektrikli forklift, kapalı alanlarda emisyonu en aza indirmek için çalışıyor

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da üretimi yapılan elektrikli forklift, çevreci özelliğiyle yurt içi ve dışındaki pazarlarda talep görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:01
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        Elektrikli forklift, kapalı alanlarda emisyonu en aza indirmek için çalışıyor
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        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da üretimi yapılan elektrikli forklift, çevreci özelliğiyle yurt içi ve dışındaki pazarlarda talep görüyor.

        Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada faaliyetini sürdüren bir firmanın üretimi elektrikli forklift, içten yanmalı motorlara kıyasla çevre dostu ve sessiz çalışma özellikleriyle öne çıkıyor.

        Kapalı mekanlarda emisyonu en aza indirmek için tercih edilen elektrikli forklift, manevra kabiliyeti ve performansıyla da dikkati çekiyor.

        Dar koridorlarda ve yüksek raf sistemlerine kolayca erişim imkanı sağlayan lityum iyon bataryalı forklift, 1 saatlik şarjla 6 saat çalışabiliyor.

        Forkliftin 3 ile 10 ton kaldırma kapasitesine göre farklı modelde üretim yapılıyor.

        - "Şarj işlemini 1 saatte tamamlıyor, 6 saat kesintisiz çalışıyor"

        Firmanın yönetim kurulu başkanı Yunus Derebağ, AA muhabirine, 2016'da üretimine başladıkları forkliftlerin iç ve dış pazarda ilgi gördüğünü söyledi.

        Yaklaşık 4 yıl önce de elektrikli forklift üretimine başladıklarını aktaran Derebağ, "Her türlü çevre koşulunda çalışıyor. Piyasada kabul edildi. Dizel üretimi de yapıyoruz ama elektrikli tercih edilmeye başlandı. Karbon salınımı olmamasından dolayı tercih ediliyor. Yağ, filtre gibi bakım masrafı yok. Elektrikli otomobildeki teknolojiye benzer. Şarj işlemini 1 saatte tamamlıyor, 6 saat kesintisiz çalışıyor." ifadesini kullandı.

        - "OSB'lerde sıfır emisyon hedefine katkıda bulunuyoruz"

        Derebağ, taşınabilir şarj cihazıyla satışın yapıldığını belirterek, "Dizel forkliftlerin kapalı alanda ciddi karbon salınımı var. Bu ise kapalı alanlarda çalışmaya uygun, sıfır emisyon. Seri, çift motorlu, kaldırma ve yürüme kabiliyeti var. OSB'lerde sıfır emisyon hedefine katkıda bulunuyoruz. Güzel sonuçlar aldık. Aylık 100'ün üzerinde üretimimiz var. Bunun yüzde 30'unu da Avrupa ile Rusya, İran ve Orta Doğu ülkelerine gönderiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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