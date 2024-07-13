Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da yeni nesil tabanca üreten firma yurt dışı pazarını artırıyor

        ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde üretilen tabanca, yurt dışı pazarında adından daha fazla söz ettirmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da yeni nesil tabanca üreten firma yurt dışı pazarını artırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde üretilen tabanca, yurt dışı pazarında adından daha fazla söz ettirmek istiyor.

        Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmanın üretimi "TRX9" adlı tabanca, hem sağ hem de sol kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

        Firmanın 10 farklı renk seçeneğinde üretilen tabanca, kızak ve şarjör düşürme mandalıyla kullanıcısına kolaylık sağlıyor.

        Kolay sökülüp takılabilir 696 gram ağırlığındaki yarı otomatik tabanca, 9x19 milimetrik kalibrede ve 113 milimetre namlu uzunluğunda üretiliyor.

        - Konforlu atış sağlaması için dizayn edildi

        Firmasının ihracat sorumlusu Hasan Yücel Özçelik, AA muhabirine, 2019'da faaliyete başlayan firmada havalı ve yivsiz av tüfeği üretiminin yapıldığını söyledi.

        Şirketin yaklaşık 85 ülkeyle dış ticareti olduğunu aktaran Özçelik, tabanca üretiminde Beyşehir'in adını dünyaya duyurmak istediklerini, ürünlerinin fuarlarda ilgiyle takip edildiğini aktardı.

        Özçelik, yeni nesil tabancanın birçok özelliği barındırdığına dikkati çekerek, tabancanın kullanıcıların konforlu atış sağlaması için dizayn edildiğini dile getirdi.

        Ürünün ABD ve Almanya'daki fuarda tanıtımının yapıldığını vurgulayan Özçelik, "İtalya'da fuarda tabancamız sergilendi. Şu anda 20 ülke ve tabancamızın sivil kullanımı için görüştüğümüz müşterilerimizle ticareti başlattık. İç piyasada MKE'nin mağazalarında tabancamızın satışı başladı. İlerleyen süreçte gerekli standardizasyonu sağladıktan sonra ürünümüzü ordumuz ve kolluk kuvvetlerimizin kullanımına sunmayı canı gönülden istiyor ve hedefliyoruz." diye konuştu.

        Özçelik, tabancanın ayda 10 bin adet üretiminin yapıldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin

        Benzer Haberler

        Elektrikli forklift, kapalı alanlarda emisyonu en aza indirmek için çalışıy...
        Elektrikli forklift, kapalı alanlarda emisyonu en aza indirmek için çalışıy...
        Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Pedrinho'yu transfer etti
        Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Pedrinho'yu transfer etti
        Anne ve oğlu yangında ölmüştü; diğer evlerinde cesedi bulunan kızı da topra...
        Anne ve oğlu yangında ölmüştü; diğer evlerinde cesedi bulunan kızı da topra...
        2 evini ve otomobili sattırdılar; 1,5 ayda 16 milyon TL dolandırdılar
        2 evini ve otomobili sattırdılar; 1,5 ayda 16 milyon TL dolandırdılar
        Konya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri yapıl...
        Konya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri yapıl...
        Konya merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
        Konya merkezli telefonda dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı