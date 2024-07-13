Konya'da yeni nesil tabanca üreten firma yurt dışı pazarını artırıyor

ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde üretilen tabanca, yurt dışı pazarında adından daha fazla söz ettirmek istiyor.

Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmanın üretimi "TRX9" adlı tabanca, hem sağ hem de sol kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

Firmanın 10 farklı renk seçeneğinde üretilen tabanca, kızak ve şarjör düşürme mandalıyla kullanıcısına kolaylık sağlıyor.

Kolay sökülüp takılabilir 696 gram ağırlığındaki yarı otomatik tabanca, 9x19 milimetrik kalibrede ve 113 milimetre namlu uzunluğunda üretiliyor.

- Konforlu atış sağlaması için dizayn edildi Firmasının ihracat sorumlusu Hasan Yücel Özçelik, AA muhabirine, 2019'da faaliyete başlayan firmada havalı ve yivsiz av tüfeği üretiminin yapıldığını söyledi. Şirketin yaklaşık 85 ülkeyle dış ticareti olduğunu aktaran Özçelik, tabanca üretiminde Beyşehir'in adını dünyaya duyurmak istediklerini, ürünlerinin fuarlarda ilgiyle takip edildiğini aktardı. Özçelik, yeni nesil tabancanın birçok özelliği barındırdığına dikkati çekerek, tabancanın kullanıcıların konforlu atış sağlaması için dizayn edildiğini dile getirdi.