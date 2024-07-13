Konya'da yeni nesil tabanca üreten firma yurt dışı pazarını artırıyor
ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde üretilen tabanca, yurt dışı pazarında adından daha fazla söz ettirmek istiyor.
ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya'nın Beyşehir ilçesinde üretilen tabanca, yurt dışı pazarında adından daha fazla söz ettirmek istiyor.
Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmanın üretimi "TRX9" adlı tabanca, hem sağ hem de sol kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.
Firmanın 10 farklı renk seçeneğinde üretilen tabanca, kızak ve şarjör düşürme mandalıyla kullanıcısına kolaylık sağlıyor.
Kolay sökülüp takılabilir 696 gram ağırlığındaki yarı otomatik tabanca, 9x19 milimetrik kalibrede ve 113 milimetre namlu uzunluğunda üretiliyor.
- Konforlu atış sağlaması için dizayn edildi
Firmasının ihracat sorumlusu Hasan Yücel Özçelik, AA muhabirine, 2019'da faaliyete başlayan firmada havalı ve yivsiz av tüfeği üretiminin yapıldığını söyledi.
Şirketin yaklaşık 85 ülkeyle dış ticareti olduğunu aktaran Özçelik, tabanca üretiminde Beyşehir'in adını dünyaya duyurmak istediklerini, ürünlerinin fuarlarda ilgiyle takip edildiğini aktardı.
Özçelik, yeni nesil tabancanın birçok özelliği barındırdığına dikkati çekerek, tabancanın kullanıcıların konforlu atış sağlaması için dizayn edildiğini dile getirdi.
Ürünün ABD ve Almanya'daki fuarda tanıtımının yapıldığını vurgulayan Özçelik, "İtalya'da fuarda tabancamız sergilendi. Şu anda 20 ülke ve tabancamızın sivil kullanımı için görüştüğümüz müşterilerimizle ticareti başlattık. İç piyasada MKE'nin mağazalarında tabancamızın satışı başladı. İlerleyen süreçte gerekli standardizasyonu sağladıktan sonra ürünümüzü ordumuz ve kolluk kuvvetlerimizin kullanımına sunmayı canı gönülden istiyor ve hedefliyoruz." diye konuştu.
Özçelik, tabancanın ayda 10 bin adet üretiminin yapıldığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.