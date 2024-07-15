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        Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:36
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        Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Konya'da Sultan Selim Camii'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, tamamlanan hatimlerin duası yapıldı.

        Vatandaşlara cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.

        Mevlana Meydanı'nda da Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin "15 Temmuz Afiş Sergisi" ile koleksiyoner Mehmet Şimşek'in, "15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Hatıra Parası-Türkiye Haritası Sergisi" ziyarete açıldı.

        - Karaman

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve protokol üyeleri, ilk olarak Karaman Şehit Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Protokol üyeleri, daha sonra Kazımkarabekir ilçesindeki 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesine ziyarette bulundu.

        Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

        - Aksaray

        Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Aksaray Şehitliği'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın okuduğu duanın ardından Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'daki anma etkinlikleri Hava Şehitliği'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile il protokolünce, kabirlere karanfil bırakıldı.

        Vali Yiğitbaşı ve beraberindekiler, Kent Meydanı'nda fotoğraf ve kitap sergisinin de açılışını yaptı.

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