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        İHH Konya arama kurtarma ekibi, Filistin için Dedegül Zirvesi'ne tırmandı

        İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Konya arama kurtarma ekibi, Filistin'e destek amacıyla Dedegül Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:15 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:15
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        İHH Konya arama kurtarma ekibi, Filistin için Dedegül Zirvesi'ne tırmandı
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        İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Konya arama kurtarma ekibi, Filistin'e destek amacıyla Dedegül Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

        İHH Konya arama kurtarma ekibinden 30 kişi, etkinlik kapsamında kış döneminde zirvesi ve eteklerindeki kar örtüsüyle beslediği Beyşehir Gölü'nün en önemli su kaynaklarından Anamas Dağı'nın Dedegül Zirvesi'ne tırmandı.

        Arama kurtarma ekibindeki Bölge Koordinatörü Kadir Sefil'in de aralarında olduğu katılımcılar, çıktıkları zirvede yıpranan Türk bayrağını yenisi ile değiştirirken, kayalıklar üzerinde Türk ve Filistin bayrağını birlikte açarak toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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