İHH Konya arama kurtarma ekibi, Filistin için Dedegül Zirvesi'ne tırmandı

Arama kurtarma ekibindeki Bölge Koordinatörü Kadir Sefil'in de aralarında olduğu katılımcılar, çıktıkları zirvede yıpranan Türk bayrağını yenisi ile değiştirirken, kayalıklar üzerinde Türk ve Filistin bayrağını birlikte açarak toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHH Konya arama kurtarma ekibinden 30 kişi, etkinlik kapsamında kış döneminde zirvesi ve eteklerindeki kar örtüsüyle beslediği Beyşehir Gölü'nün en önemli su kaynaklarından Anamas Dağı'nın Dedegül Zirvesi'ne tırmandı.

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