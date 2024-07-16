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        Konya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:25
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        Konya'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Nazmi Ö. yönetimindeki 42 B 7340 plakalı otomobil, kent merkezinden Konya yönüne doğru seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

        Yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Serhat Ö. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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