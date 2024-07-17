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        Doğa tutkunları Beyşehir'de kamp etkinliği yaptı

        Doğa tutkunları, Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kamp etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:37 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:37
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        Doğa tutkunları Beyşehir'de kamp etkinliği yaptı
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        Doğa tutkunları, Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kamp etkinliğine katıldı.

        Yeşildağ İskele Tabiat Parkı'nda kamp kuran doğaseverler, 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bazı etkinlikleri ormanlık alanlara giriş yasaklarından dolayı iptal ettiklerini, bunun üzerine alternatif etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Doğaseverler olarak orman yasaklarına uymak ve örnek olmak istediklerine dikkati çeken Büyükkafalı, doğa ve macera dolu bir kamp etkinliği yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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