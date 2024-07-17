Beyşehir'de yurt dışından getirilen hayvanların takibi yapılıyor

Beyşehir'de faaliyet gösteren işletmelere yurt dışından getirilen büyükbaşların sıkı takip altında tutulduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelere yurt dışından ithal olarak getirilen besilik hayvanların karantina iş ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İşletmelerde hayvanların tespiti, aşılama çalışmaları, hastalık yönünden muayene ve laboratuvar testlerinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, numune alım işlemlerinin de kurum bünyesinde görev yapan hayvan sağlığı personellerince yürütülmekte olduğu kaydedildi.