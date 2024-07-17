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        Konya'da beşinci kattan düşen çocuk öldü

        Konya'nın Akşehir ilçesinde apartmanın beşinci katından düşen 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:04
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        Konya'da beşinci kattan düşen çocuk öldü
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde apartmanın beşinci katından düşen 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Selçuk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan evlerinin penceresinden Z.V'nin düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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