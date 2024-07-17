Konya'da beşinci kattan düşen çocuk öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde apartmanın beşinci katından düşen 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde apartmanın beşinci katından düşen 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Selçuk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan evlerinin penceresinden Z.V'nin düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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