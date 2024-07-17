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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında (SOBE) eğitim gören öğrencilerin mezuniyet programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:39
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında (SOBE) eğitim gören öğrencilerin mezuniyet programına katıldı.

        Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, SOBE'de eğitimini tamamlayan çocukların "kep atma" heyecanına ortak oldu.

        Burada öğrencilerin gösterilerini izleyen Göktaş, merkezde yapılan çalışmaları çok önemsediklerini söyledi.

        Göktaş, öğrencilerin ailelerine de teşekkür ederek, şöyle konuştu:

        "Şükür ki çocuklarımız mezun oldular. Bugün o mutluluğa hep beraber şahit olduk. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir mekan. Dünyada çok yer gezdim, seyahat ettim, yurt dışında görev yapmış biri olarak da ifade edeyim böyle bir ortam dünyanın hiçbir yerinde yok. Gönlü geniş tüm Konyalı hayırseverlere, belediye başkanlarına ve bu projenin arkasında olan vizyon sahibi herkese teşekkür ediyorum. Hakikaten gönülden geçtiği gibi, işlerinden geldiği gibi bütün gönüllerini vererek bu çocuklarımıza emek veriyorlar. Bu projenin inşallah tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Bir Konyalı olarak ayrıca daha da gurur duydum."

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