Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        AYT sözel alanda Türkiye 40'ıncısının hedefi ilahiyat okumak

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel alanda Türkiye 40'ıncısı olan Müşerref Tuba Akıncı, hedefinin ilahiyat alanında eğitim almak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:32 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        AYT sözel alanda Türkiye 40'ıncısının hedefi ilahiyat okumak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel alanda Türkiye 40'ıncısı olan Müşerref Tuba Akıncı, hedefinin ilahiyat alanında eğitim almak olduğunu söyledi.

        İstanbul'daki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Akıncı, bu yıl girdiği AYT'de sözel bölümünde Türkiye 40'ıncısı olarak dereceye girmeyi başardı.

        Akıncı, AA muhabirine, sınava hazırlık sürecini ve gelecekle ilgili planlarını anlattı.

        Dersleri, her şeyin merkezine yerleştirmenin doğru olmadığını, hayatta hiçbir zaman sınavı "en önemli şey" olarak görmediğini vurgulayan Akıncı, önemli olanın mukaddesatı unutmadan yaşamak olduğunu kaydetti.

        - "Hazırlanırken aklımız Filistin'de şehit olan öğrenci kardeşlerimizdeydi"

        Okuldaki öğretmenlerinin çok planlı ve programlı yönlendirmeleriyle, destekleme ve yetiştirme kurs ekibinin de katkılarıyla iyi bir hazırlık süreci geçirdiği belirten Akıncı, şunları ifade etti:

        "Onların nasihatlerine ve tavsiyelerine uyarak güzel bir çalışma programı oluşturdum ama tam manasıyla derslere odaklanamadık. Filistin'de bir sürü öğrenci kardeşimiz şehit olurken, orada Kudüs davasını yüklenirken, bizim aklımız da oradaydı. Eylemlere, yürüyüşlere katıldık. Bunun vicdani ağırlığını kaldırmak çok zordu. Onun için derslere odaklanma konusunda sıkıntılar yaşadım."

        Yüz ile 200 arasında bir derece beklemesine rağmen 40'ıncı olmasının sürpriz olduğunu dile getiren Akıncı, "Üniversitedeki ilk hedefim Allah'ın bize çizdiği sınırlara riayet ederek güzel bir ilim tahsil edebilmek ve ahlaklı bir şekilde mezun olabilmek. Üniversite tercihi olarak ilahiyat düşünüyorum. Okulum bittikten sonra da yerinde kalan, pasif bir insan olmak istemiyorum. İnsanlara, Ümmet-i Muhammed'e, Kudüs davamıza faydam olsun istiyorum. Hedefim akademisyen olmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Va...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Va...
        Konya'da beşinci kattan düşen çocuk öldü
        Konya'da beşinci kattan düşen çocuk öldü
        Beyşehir'de yurt dışından getirilen hayvanların takibi yapılıyor
        Beyşehir'de yurt dışından getirilen hayvanların takibi yapılıyor
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "genç nüfus" açıklaması:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "genç nüfus" açıklaması:
        Doğa tutkunları Beyşehir'de kamp etkinliği yaptı
        Doğa tutkunları Beyşehir'de kamp etkinliği yaptı
        Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürüt...
        Bakan Göktaş: Doğurganlık oranlarının yükselmesi için özel çalışmalar yürüt...