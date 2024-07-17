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        Konya'da kenevir için sanayi altyapı tesis kurulacak

        PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Kenevir yetiştiriciliği çiftçimize güzel bir alternatif olacak. Onun için bütün gücümüzle, kurumun gücüyle, samimiyetle sanayi tesisi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:04 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:04
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        Konya'da kenevir için sanayi altyapı tesis kurulacak
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        PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Kenevir yetiştiriciliği çiftçimize güzel bir alternatif olacak. Onun için bütün gücümüzle, kurumun gücüyle, samimiyetle sanayi tesisi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

        Erkoyuncu, Çumra'da kenevir yetiştirme sahasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Erkoyuncu, burada yaptığı açıklamada, kenevirin tarladaki yetiştirme aşamasında başarı elde ettiklerini belirterek, gelecek yıl ise sanayi alt yapı çalışmalarına başlanılacağını söyledi.

        Kenevirin Konya'ya kazandırıldığını ve bu hammaddenin bölge için potansiyel taşıdığını ifade eden Erkoyuncu, şunları kaydetti:

        "Kenevir bitkisi hem ekonomik hem de endüstriyel açıdan önemli avantajlar sunuyor. Seydişehir ve Beyşehir bölgeleri yağış açısından bizden şanslı. Bu bölgede eğer su olmazsa çok büyük handikaba gireriz. Konya Ovası su sıkıntısı çekiyor. Kenevir bitkisi, su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde az su ile üretildiği için sürdürülebilir tarıma alternatif olacaktır. Konya ovasında su sıkıntısı çekiyoruz. Su hayattır ve kendi bünyemizde suyu getirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu gördüğünüz alan sadece 2 kere sulandı ve boyu 3 metreye yaklaştı. 3 yada 4 sulama kenevir bitkisi için yeterli oluyor."

        Keneviri yetiştirmekten ziyade sanayi teşekkülü gerektiğini sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, şöyle devam etti:

        "Hububatta bakliyatta mısırda malum son zamanlarda bütün dünyada olduğu gibi emtia fiyatları düştü. Ben kenevire sonradan vakıf oldum. Tarıma dayalı sivil toplum kuruluşu ve çiftçi olarak kenevir yetiştiriciliği benim de ilgimi çekti. Duyduklarım gerçekten mucizevi bir şeydi. Bu bitkiyi ekip yetiştirmekten ziyade endüstriyel bitki haline getirmek için bir sanayi teşekkülü gerekiyor. Sayın bakanımızla da görüştüm. Samsun'da Türkiye'de tek olan bir işletme varmış. Onu bizatihi aradım ve detaylı bilgiler edindim. Bu bilgileri başkan ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle de paylaştım. Burada bütün mesele bu bitkinin ham tarım ürününün mamul haline getirilmesi. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Konya Şeker zirai sözleşmeli ekimde Türkiye'de bir örnektir. Yine söylüyorum, her iki kimlikle de bu bitki bizim olmazsa olmazımız. Önümüzdeki yıl bunun alt yapısını oluşturacağız, raporlarını hazırlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıl itibariyle bunun için elimizden geleni yapacağız. Çeşitli ortaklıklara da açığız."

        "Helal, mantıklı, hukuklu her şeye varız." diyen Erkoyuncu, "Bizim kurumumuz çiftçinin kuruluşu. Kenevir yetiştiriciliği çiftçimize güzel bir alternatif olacak. Onun için bütün gücümüzle, kurumun gücüyle, samimiyetle sanayi tesisi haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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