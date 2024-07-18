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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:48 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:48
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kileci Mahallesi'nde 2 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğeri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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