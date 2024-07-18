Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kileci Mahallesi'nde 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğeri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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