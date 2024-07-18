Konya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Veli Ö. (79) yönetimindeki 42 U 9042 plakalı otomobil, Selçuk Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Emine E'nin (30) kullandığı 03 AED 211 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Veli Ö. Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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