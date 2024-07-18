Kolon kanseri sonrası lösemiye yakalanan hastaya yarı uyumlu kök hücre nakledildi

ABDULLAH DOĞAN - Karaman'da kolon kanserini atlattıktan sonra lösemi tanısı konulan hastaya oğlundan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı.

Karaman'da yaşayan 63 yaşındaki emekli imam Mustafa Uğuz, 5 yıl önce gördüğü tedavi sonrasında kolon kanserini yendi. Daha sonra grip şikayetiyle hastaneye giden Uğuz'a, lösemi teşhisi konuldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde oğlundan yapılan yarı uyumlu kök hücre nakliyle hayata tutunan Uğuz, zorlu süreci AA muhabiriyle paylaştı.

- "İradeliyim, azmin elinden kurtuluş yok"

Uğuz, ikinci kez kanser olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadığını söyledi.

İnsanın ikinci kez kansere yakalandığını öğrenmesinin çok ağır olduğunu vurgulayan Uğuz, "Direkt hastaneye yatırdılar. Eşim ve oğlum çok destek oldu, yanımdan ayrılmadılar. İradeliyim, azmin elinden kurtuluş yok. İnşallah azimle kurtulacağız." diye konuştu.

Gülay Uğuz da eşine sürekli moral verdiğini belirterek, "Ona, 'Kolon kanserini atlattın, Allah'ın izniyle bunu da atlatacaksın.' dedim. Doktorlarımızdan çok memnunuz, onlardan moral buluyordu. Eşimin her zaman yanında olduk. Ailemizde kanser vakası yoktu." dedi.