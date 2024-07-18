Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 12 zanlı yakalandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 12 zanlı yakalandı.
Yunus Emre Mahallesi'nde Y.B'nin (59) 18 Temmuz'da silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.
Cinayete karıştığı değerlendirilen 12 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 3 av tüfeği, 2 dolu kartuş ele geçirildi.
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