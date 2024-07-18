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        Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 12 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:57
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        Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 12 zanlı yakalandı.

        Yunus Emre Mahallesi'nde Y.B'nin (59) 18 Temmuz'da silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.

        Cinayete karıştığı değerlendirilen 12 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 3 av tüfeği, 2 dolu kartuş ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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