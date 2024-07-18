Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı

Zanlıların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 3 av tüfeği, 2 dolu kartuş ele geçirildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 12 zanlı yakalandı.

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