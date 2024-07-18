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        Beyşehir'de 7 bin kişiye aşure ikram edildi

        Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:49
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        Beyşehir'de 7 bin kişiye aşure ikram edildi
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        Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Dernek Başkanı Saniye Göker, dernek binası önünde düzenlenen etkinlikte, geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinlikte 7 bin kişiye aşure dağıtımı yaptıklarını aktaran Göker, "Bu yıl miktarı hayırseverlerimizin de desteğiyle artırdık." dedi.

        Daha sonra vatandaşlara aşure ikram edildi.

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