Beyşehir'de 7 bin kişiye aşure ikram edildi

Etkinlikte 7 bin kişiye aşure dağıtımı yaptıklarını aktaran Göker, "Bu yıl miktarı hayırseverlerimizin de desteğiyle artırdık." dedi.

Dernek Başkanı Saniye Göker, dernek binası önünde düzenlenen etkinlikte, geleneksel hale getirdikleri etkinliği bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

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