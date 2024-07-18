Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da özel çocuklar aşure hazırladı

        –Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD), down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:29 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da özel çocuklar aşure hazırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD), down sendromlu çocuklar için etkinlik düzenledi.

        Merkezin Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, dernek olarak özel günleri asla unutmadıklarını, sonraki nesillere bugünleri en güzel şekilde aktarmak istediklerini söyledi.

        Çocukların mutfağa girip aşçı önlüklerini giydiğini, bundan da çok mutlu olduğunu anlatan Munlafalıoğlu, "Özel çocuklarımız, kendi elleriyle yaptıkları aşureleri bizlere bizzat kendileri ikram ettiler. Onların sayesinde aşure gününün maneviyatına, ruhuna ve lezzetine uygun bir gün yaşadık. Bizlere yaşattıkları bu sevinç için tüm çocuklarımızı kutluyor, her birine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Aşureleri özenle süsleyen çocuklar, aşureyi arkadaşları, aileleri, öğretmenleri ve komşularıyla paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Katil 65, maktul 62 yaşında! Cinayetin nedeni yasak aşk husumeti!
        Katil 65, maktul 62 yaşında! Cinayetin nedeni yasak aşk husumeti!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı

        Benzer Haberler

        Konya'da lavanta hasadı başladı
        Konya'da lavanta hasadı başladı
        Beyşehir'de 7 bin kişiye aşure ikram edildi
        Beyşehir'de 7 bin kişiye aşure ikram edildi
        Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alı...
        Konya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alı...
        Konteynerde av tüfeğiyle öldürüldü; 12 gözaltı
        Konteynerde av tüfeğiyle öldürüldü; 12 gözaltı
        Kolon kanseri sonrası lösemiye yakalanan hastaya yarı uyumlu kök hücre nakl...
        Kolon kanseri sonrası lösemiye yakalanan hastaya yarı uyumlu kök hücre nakl...
        Konya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı