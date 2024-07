Başkan Altay, Çalışan Gençlik Meclisi Genel Kurulunda gençlerle buluştu

–Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi'nin 2. Olağan Genel Kurulunda gençlerle bir araya geldi.

Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı konuşmada, belediye başkanı olarak çok zahmetli bir iş yaptıklarını ancak ortaya çıkan değerleri ve markaları gördükçe bütün bu yorgunlukları unuttuklarını söyledi.

Çalışan gençler için çıktıkları yolda 6 bin 500 üyesiyle Türkiye’ye örnek bir iş ortaya çıktığını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Konya her zaman kadim bir şehir, Selçuklu'nun mirasını taşıyan bir şehir. Ahi Evran'dan başlayarak bu şehrin sokaklarında esnaflık, ustalık, kalfalık, çıraklık her zaman çok önemli olmuş ve bir kültür olarak nesilden nesle aktarılmış. Bugün Çalışan Gençlik'in yaptığı da aslında aynı şey. Fedakarlık yapmak kolay değil. Hepimizin hayatta amaçları var, iyi bir sosyal statü istiyoruz, iyi bir gelir elde edecek iş istiyoruz ama bunun yanında topluma karşı da sorumluluklarımız var. Veli Vural kardeşimiz bu sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdi. Sürekli bir işi takip etmek çok zordur, birkaç haftadan sonra artık zorlaşır ama bir alışkanlığa dönüştüğünde keyif almaya başlarsınız. Çıta çok yukarıda. Yeni başkanımızın işi zor ama ona da buradan şunu ifade etmek istiyorum, önünüzde bir açık çek var. Ne yapmak istiyorsanız her zaman olduğu gibi bundan sonra da Konya Büyükşehir Belediyesi arkanızda."