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        Konya'da minibüsün devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Çumra ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:14
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        Konya'da minibüsün devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
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        Konya'nın Çumra ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Yusuf U'nun (51) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Çiçekköy Mahallesi'nde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Minibüsteki Ensar Özdemir'in (7) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü Yusuf U. ile araçtaki Elmas B. (57), Fatma U.A. (53), Fatma Y. (32), Ümmü G. (11) ve Belinay Ö. (11) hastaneye kaldırıldı.

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