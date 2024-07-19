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        Seydişehir'den kısa kısa

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:36
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        Seydişehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine getirildi.

        Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Altınışık, kalp ağrısı ve nefes almada güçlük şikayetiyle ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        - Mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması

        Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artması ve olası hastalıklar nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret ederek, sağlık taraması yaptı.

        Seydişehir Kesecik, Gökhüyük, Kumluca ve Akçalar mahallesindeki çadırlarda kalan işçiler, sağlık taramasından geçirildi.

        İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, hava sıcaklıklarının artmasıyla, kırsalda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyacı olan muayene, sağlık taraması, gebe takip, aşı programları, sağlıklı beslenme eğitimi, aile planlaması eğitimi gibi hizmetlerinin verildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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