Seydişehir'den kısa kısa

İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, hava sıcaklıklarının artmasıyla, kırsalda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyacı olan muayene, sağlık taraması, gebe takip, aşı programları, sağlıklı beslenme eğitimi, aile planlaması eğitimi gibi hizmetlerinin verildiğini söyledi.

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artması ve olası hastalıklar nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret ederek, sağlık taraması yaptı.

Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Altınışık, kalp ağrısı ve nefes almada güçlük şikayetiyle ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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