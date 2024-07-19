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        Akşehir'de Aşure etkinliği

        Akşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Aşure etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:05 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:05
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        Akşehir'de Aşure etkinliği
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        Akşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Aşure etkinliği gerçekleştirildi.

        Cuma namazı sonrası Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen ikrama, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, siyasi parti temsilcileri, ilçede bulunan kamu kurumlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Aşure ikramı öncesi, sonrası gelecek yılın bereket ve bolluk içinde geçmesi için topluca dua edildi.

        Bahçede 2 ayrı noktada kurulan kazanlardan dağıtılan 2 bin kişilik aşure kısa sürede tükendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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