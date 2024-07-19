Akşehir'de Aşure etkinliği

Aşure ikramı öncesi, sonrası gelecek yılın bereket ve bolluk içinde geçmesi için topluca dua edildi.

Cuma namazı sonrası Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen ikrama, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, siyasi parti temsilcileri, ilçede bulunan kamu kurumlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Aşure etkinliği gerçekleştirildi.

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