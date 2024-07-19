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        Konya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Konya'da vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:26 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:26
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        Konya'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
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        Konya'da vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda, Sultan Selim Camisi'nde kurulan stantlarda, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilin tamamında aşure dağıtımının yapıldığını kaydetti.

        Etkinliğe, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

        Öte yandan, MHP Konya İl Başkanlığı da cami çıkışında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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