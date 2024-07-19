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        Konya'da 6 kişinin ölmesine neden olan sürücü "tali", yayalar "asli" kusurlu bulundu

        Konya'da otomobiliyle çarptığı 6 kişinin ölmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan sanığın "tali kusurlu" bulunduğu belirtilerek, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:39
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        Konya'da 6 kişinin ölmesine neden olan sürücü "tali", yayalar "asli" kusurlu bulundu
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        Konya'da otomobiliyle çarptığı 6 kişinin ölmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan sanığın "tali kusurlu" bulunduğu belirtilerek, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sefa S. ile ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, bilirkişi raporuna göre sürücü Sefa S'nin tali kusurlu, yayaların ise asli kusurlu olduğunu belirtti.

        Savcı Sefa S'ye "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

        Sanık Sefa S. de olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, yaşamını kaybedenlerin ailelerinden helallik istedi.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - Kaza

        Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, 12 Kasım 2023'te Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra ve Emine Atalay hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

        Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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