Konya'da 6 kişinin ölmesine neden olan sürücü "tali", yayalar "asli" kusurlu bulundu

Konya'da otomobiliyle çarptığı 6 kişinin ölmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan sanığın "tali kusurlu" bulunduğu belirtilerek, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sefa S. ile ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, bilirkişi raporuna göre sürücü Sefa S'nin tali kusurlu, yayaların ise asli kusurlu olduğunu belirtti.

Savcı Sefa S'ye "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.