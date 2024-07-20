Tekvando Milli Takımının "zirve tırmanışı"

ANIL KURU - Dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiye Tekvando Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya için yarışacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 40 ülkeden 520 sporcunun katılımıyla düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli takım 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz, milli para tekvandocular ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere 16 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı olimpiyatlara hazırlıklarını Konya'daki Meram Spor Kompleksi'nde yapan milli takımda teknik direktör Ali Şahin, AA muhabirine, sporcuların performanslarını ayarlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kamptaki 5 sporcunun da elemelerden ve önemli yarışmalardan geçerek kendilerini kanıtladığını vurgulayan Şahin, "Son şampiyonada iki altın madalya, beş tane gümüş madalya aldık. Bu madalyaların hepsi olimpiyatlara gidiyor." diye konuştu.

Şahin, olimpiyat öncesi çalışmaların sonuna doğru gelindiği için zirveye odaklanılması gerektiğini belirterek, "Dağın zirvesi, Everest’in zirvesi olimpiyat. Bütün tırmanışlar ve bütün yarışmaların hedefi orası. Biz bu zirve tırmanışı tamamlayacağız. Tokyo Olimpiyatları'ndan sonraki zamanımız, yarışmalarla çok iyi geçti. Bazen kaybettiğimiz zamanlar oldu. Şimdi performansımızı kazanmaya ayarlıyoruz. Hedef, öncelikle altın madalya ve diğer madalyalar." ifadesini kullandı.