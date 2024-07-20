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        ⁠Konya'da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

        ⁠Konya'da muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:09 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:09
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        ⁠Konya'da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı
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        ⁠Konya'da muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure ikram edildi.

        Dünya Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Derneği'nce Şehir merkezindeki Şemsi Tebriz'i Parkı'nda düzenlenen program Dernek Başkanı Mevlüt Ayvaz'ın yaptırdığı bereket duası ile başladı.

        Daha sonra kazanlarda pişirilen aşure alana gelenlere ikram edildi.

        Dünya Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı Mevlüt Ayvaz, gelecek sene 20 bin kişiye aşure ikramında bulunmayı hedeflediklerini bildirdi.

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