⁠Konya'da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

Dünya Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı Mevlüt Ayvaz, gelecek sene 20 bin kişiye aşure ikramında bulunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Dünya Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Derneği'nce Şehir merkezindeki Şemsi Tebriz'i Parkı'nda düzenlenen program Dernek Başkanı Mevlüt Ayvaz'ın yaptırdığı bereket duası ile başladı.

⁠Konya'da muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure ikram edildi.

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