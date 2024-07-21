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        Seydişehir'deki Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası müsabakaları sona erdi

        Türkiye Muaythai Federasyonu ve Seydişehir Belediyesi tarafından organize edilen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:11
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        Seydişehir'deki Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası müsabakaları sona erdi
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        Türkiye Muaythai Federasyonu ve Seydişehir Belediyesi tarafından organize edilen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası müsabakaları tamamlandı.

        Seydişehir'de Belediye Meydanı'nda yapılan müsabakalarda, Seydişehir Belediyesi Spor Külubu sporcusu Erhan Topçu, maçta rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

        16 sporcunun mücadele ettiği 8 müsabakada, Seyit Ali Arıcı, Yunus Emre Öztürk,Özgür Canel Şengel, İsrafil Güngör, Ekrem Yardımcı, Kübra Kocakuş , Ferizan Gocük, Erhan Topçu şampiyon oldu.

        Başarı gösteren sporculara kupalarını Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve diğer protokol üyeleri verdi.

        Muaythai lig maçlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, sporcuların başarılarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Cevdet Bakkal, "Çok güzel bir müsabaka. Gençler barış ve kardeşlik içerisinde bir maç çıkardı. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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