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        Atıcılık: 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası

        Konya'da düzenlenen "Skeet 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:07
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        Atıcılık: 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası
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        Konya'da düzenlenen "Skeet 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası" sona erdi.

        Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'ndaki organizasyonda, Türkiye'den ve KKTC’den 81 sporcu yarıştı.

        Sporcular, "büyük erkek, büyük kadın, genç erkek ve veteran erkek" kategorilerinde finale kalmak için atış yaptı.

        Finallerde dereceye giren sporculara müsabakaların ardından madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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