Atıcılık: 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası
Konya'da düzenlenen "Skeet 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası" sona erdi.
Konya'da düzenlenen "Skeet 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası" sona erdi.
Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'ndaki organizasyonda, Türkiye'den ve KKTC’den 81 sporcu yarıştı.
Sporcular, "büyük erkek, büyük kadın, genç erkek ve veteran erkek" kategorilerinde finale kalmak için atış yaptı.
Finallerde dereceye giren sporculara müsabakaların ardından madalyaları verildi.
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