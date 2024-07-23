Beyşehir Gölü'ne salınan yavru sazan sayısı 2,5 milyona ulaştı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl sularına 1 milyon adet daha yavru sazan balığı salındığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kurumun Beyşehir Gölü’nü balıklandırma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması” projesi kapsamında temmuz ayı içerisinde Beyşehir Gölü’ne iki ayrı seferde toplam 1,5 milyon adet yavru sazan balığının salındığı ifade edildi.