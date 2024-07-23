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        "Bu adam benim babam" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde babalar günü dolayısıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:36 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:36
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        "Bu adam benim babam" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde babalar günü dolayısıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından geleneksel olarak her yıl babalar günü kapsamında "Bu adam benim babam" temasıyla fotoğraf yarışması düzenlendiğini hatırlattı.

        Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Lütfi Takavcı Fotoğraf Yarışması'nın sonuçlandığını belirten Büyükkafalı, yarışmaya yurdun her bir köşesinden yoğun ilgi gösterildiğini aktararak açıklamasında şunlara yer verdi:

        "Fotoğraf yarışmamızın Beyşehir Fotoğraf Kulübü komisyonu ve yöneticileri tarafından değerlendirilip sonuçları belli olmuştur. Yarışmaya 347 adet fotoğraf ile 48 ayrı fotoğrafçı katılım sağlamıştır. Yarışmanın içeriği ve konusu gereği ön elemeler ve dereceye girenler oy çokluğu ile belirlenmiştir. Tüm katılımcılara ilgisinden dolayı, Beyşehir fotoğraf kulübü yönetici ve yarışma destekçimiz sayın Hasan Takavcı adına çok teşekkür ediyorum."

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