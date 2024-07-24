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        Konya'da çukura düşen hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Konya'nın Kulu ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek ve eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:01
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        Konya'da çukura düşen hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek ve eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Dipdede Mahallesi'nde Hakan Ergül’e ait inek ve eşek, 2 metrelik fosseptik çukuruna düştü.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, iş makinesi yardımıyla iki hayvanı çukurdan çıkararak sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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