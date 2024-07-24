Konya'da çukura düşen hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek ve eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek ve eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dipdede Mahallesi'nde Hakan Ergül’e ait inek ve eşek, 2 metrelik fosseptik çukuruna düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, iş makinesi yardımıyla iki hayvanı çukurdan çıkararak sahibine teslim etti.
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