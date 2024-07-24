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        Seydişehir belediyesi öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verecek

        Seydişehir Belediyesi, öğrencilere üniversite tercihlerinde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:23
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        Seydişehir belediyesi öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verecek
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        Seydişehir Belediyesi, öğrencilere üniversite tercihlerinde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunacak.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilere danışmanlık hizmetinin Bahaddin Paslı Kültür ve Sanat Evi'nde yapılacağını belirtti.

        Eğitmenlerin öğrencilerle bire bir görüşmeler yaparak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun tercihleri belirlemelerine yardımcı olacağını aktaran Ustaoğlu, "Belediye olarak, eğitime her zaman destek vermeye devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin maddi, manevi her zaman yanındayız."ifadesini kullandı.

        Tercih danışmanlığı hizmeti, 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında saat 08.30-18.30 arasında gerçekleştirilecek.

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