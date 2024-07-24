Seydişehir belediyesi öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verecek

Seydişehir Belediyesi, öğrencilere üniversite tercihlerinde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunacak.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilere danışmanlık hizmetinin Bahaddin Paslı Kültür ve Sanat Evi'nde yapılacağını belirtti.

Eğitmenlerin öğrencilerle bire bir görüşmeler yaparak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun tercihleri belirlemelerine yardımcı olacağını aktaran Ustaoğlu, "Belediye olarak, eğitime her zaman destek vermeye devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin maddi, manevi her zaman yanındayız."ifadesini kullandı.