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        Müze Meram'daki yemek atölyelerinde Konya mutfağı öğretiliyor

        Konya ve Meram tarihine, kültürüne ışık tutan Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi "Müze Meram"da hayata geçirilen yemek atölyelerinde katılımcılara Konya mutfağı öğretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:41
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        Müze Meram'daki yemek atölyelerinde Konya mutfağı öğretiliyor
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        Konya ve Meram tarihine, kültürüne ışık tutan Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi "Müze Meram"da hayata geçirilen yemek atölyelerinde katılımcılara Konya mutfağı öğretiliyor.

        Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, lezzet ve yemek meraklılarının katıldığı etkinliklerde Konya Mutfağı’nın en güzel örneklerinin deneyimlendiğini belirtti.

        Katılımcıların, işin uzmanlarından geleneksel yemek, tatlı, börek ve diğer lezzetlerin yapımını detayları ve püf noktalarıyla öğrendiğini aktaran Kavuş, Dutlu Caddesi üzerinde kurulan Müze Meram'ın, ilçenin kadim kültürünü, tarihi hazinelerini, derin ve ince sanatlarını, yüksek değerlerini bugüne taşımak ve geleceğe aktarmak gibi önemli bir misyonla hayata geçirdiklerini vurguladı.

        Mutfağın da kültürün ve sosyal hayatın önemli bir parçası olduğuna değinen Kavuş, "Mutfağı yaşatmak aynı zamanda kültürün de yaşatılması anlamı taşıyor. Bu nedenle başlattığımız yemek atölyelerimizde lezzet sevdalıları, zengin Konya mutfağını deneyimleyerek öğreniyor. Diğer etkinliklerimiz gibi mutfak kültürlerini zenginleştiren ve sosyal hayatlarını renklendiren bu etkinlik hemşehrilerimiz tarafından çok beğenildi. Müze Meram, bize kimliğimizi hatırlatan ve hayatımızı zenginleştiren etkinliklerle hizmetlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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