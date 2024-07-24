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        Konya Turizm Ajansı, Beyşehir'e gezi düzenliyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Turizm Ajansı, düzenlediği Beyşehir Turları ile şehrin tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtılmasına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:42
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        Konya Turizm Ajansı, Beyşehir'e gezi düzenliyor
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        Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Turizm Ajansı, düzenlediği Beyşehir Turları ile şehrin tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtılmasına katkı sağlıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre günübirlik Beyşehir turlarına katılmak için kaydını yaptıran vatandaşlar, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünden sabah erken saatte otobüsle Beyşehir'e hareket ediyor.

        Tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle Beyşehir'de bir gün geçirme imkanı bulan katılımcılar Yeşildağ Leylekler Vadisi, Vuslat Parkı, Eşrefoğlu Camisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Beyşehir Tanıtım Merkezi, Beyşehir Gölü Tekne Turu, Nilüfer Bahçeleri Kayık Turu, Eflatunpınarı Hitit Su Anıtı, Sonsuz Şükran Köyü gibi noktaları ziyaret ederek unutamayacakları bir deneyim yaşıyor.

        Kontenjanın sınırlı olduğu turlarla ilgili çevrimiçi rezervasyon, satış ve detaylı bilgi edinmek isteyenler “konyaturizmajansi.com.tr” adresini ziyaret edebiliyor ya da 0332 237 42 00 telefon numarasını arayarak rezervasyon yaptırabiliyor.

        Bir sonraki Beyşehir gezisi 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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