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        Konya Şeker ve Çumra Şeker'de kapasite artırılıyor

        PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker ve Çumra Şeker kampüslerinde kapasite artırım çalışmalarının başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:42
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        Konya Şeker ve Çumra Şeker'de kapasite artırılıyor
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        PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker ve Çumra Şeker kampüslerinde kapasite artırım çalışmalarının başladığını duyurdu.

        Erkoyuncu yaptığı yazılı açıklamada, kapasite artırımıyla Çumra Şeker'in kapasitesinin 20 bin ton, Konya Şeker'in kapasitesinin ise 12 bin ton olmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Toplam maliyeti 995 Milyon olan yatırımla, daha fazla pancar işleme kapasitesiyle pancarın stokta bekleme süreleriyle ilgili bozulmaların da önüne geçilmiş olacağını belirten Erkoyuncu, şunları kaydetti:

        "Konya Şeker ve Çumra Şeker kampüslerimizde kapasite artırım çalışmalarımız başladı. Yapılan çalışmalar tamamlandığında ülke ve ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra daha fazla üretim ve işleme kapasitesi ile pancar bozulmalarının da önüne geçmiş olacağız. Çumra Şeker kampüsümüze kapasite artırımıyla birlikte pancar kesme makinası, difüzyon kulesi, haşlama teknesi, kireçleme teknesi, şeker kurutma- soğutma ünitesi, kristal santrifüj, kurutma soğutma ünitesinin olduğu bina ile şeker pişirim kazanı kazandırıyoruz. Konya Şeker kampüsümüze ise yine difüzyon kulesi, haşlama teknesi, ilave pancar kesme makinası, kireçleme teknesi ve pişirme kazanı kazandırılacak. Konya Şeker'e yaptığımız yatırım kendini 1 yılda amorti edecek bir yatırım. Sadece inşaat maliyetleri ve diğer alacağımız küçük ekipmanların maliyetlerini 1 yılda bu sistemle amorti edeceğiz. Ekipmanlarımızın hepsi taşınabilir ekipmanlar ve süreç tamamlanıp Cihanbeyli’ye taşınacağımızda ekipmanlarımızı da götüreceğiz.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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