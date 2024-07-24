Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN'dan "hayat kurtarıcı" iş birliği

        Ani kalp durması halinde hastaya elektrik şoku uygulamak üzere tasarlanmış hayat kurtarıcı tıbbi cihaz olan OED cihazı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN iş birliği ile üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:05 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN'dan "hayat kurtarıcı" iş birliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ani kalp durması halinde hastaya elektrik şoku uygulamak üzere tasarlanmış hayat kurtarıcı tıbbi cihaz olan OED cihazı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN iş birliği ile üretiliyor.

        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel yönetimlerde ilk kez Konya Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje kapsamında, ani kalp durmalarında elektroşokla hastanın hayata döndürülmesine imkan veren yerli OED cihazları belediye çalışanlarının ve vatandaşların yoğun olduğu pilot alanlara yerleştirilecek.

        OED cihazının ulaşılabilirliği sayesinde 112 Acil Müdahale ekipleri gelinceye kadar hastaya ilk müdahale yapılmış olacak.

        Konevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen yerli Otomatik Defibrilatör Cihazının temin ve tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ASELSAN ile birçok konuda iş birliği yaptıklarını, bunlardan bir tanesinin de OED cihazı olduğunu ifade etti.

        Üretilen cihazın hem Türkiye'de hem dünyada ses getireceğini kaydeden Uzbaş, "İnsan, bu dünyanın en kıymetlisi. İnsan sağlığı da bizler için önemli. ASELSAN'ın geliştirdiği bu cihaz, ihtiyaç hasıl olduğu zaman hayat kurtaracak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve UGES Sektör Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik da Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN iş birliğinde önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

        Programa Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gül ile ASELSAN ve Konya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

        Açıklamada, OED cihazına ilişkin şu ifadeler kaydedildi:

        "Ani kalp durması halinde hastaya elektrik şoku uygulamak üzere tasarlanmış hayat kurtarıcı tıbbi cihazdır. Ani kalp durmalarında ilk 3 ile 5 dakikanın hayati önem taşıdığı durumlarda, bir dakika içinde elektroşok uygulandığında kişinin yaşama dönme şansı yüzde 90 iken, 3 dakika içinde yüzde 70'lere düşmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayla, olası kalp durmasına karşı hem çalışanlarına hem vatandaşlara OED Cihazı ile erken müdahaleyi amaçlıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Seydişehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Konya Şeker ve Çumra Şeker'de kapasite artırılıyor
        Konya Şeker ve Çumra Şeker'de kapasite artırılıyor
        Konya Turizm Ajansı, Beyşehir'e gezi düzenliyor
        Konya Turizm Ajansı, Beyşehir'e gezi düzenliyor
        Müze Meram'daki yemek atölyelerinde Konya mutfağı öğretiliyor
        Müze Meram'daki yemek atölyelerinde Konya mutfağı öğretiliyor
        KTO Karatay Üniversitesinin tıp öğrencileri için protokol imzalandı
        KTO Karatay Üniversitesinin tıp öğrencileri için protokol imzalandı
        Seydişehir belediyesi öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verecek
        Seydişehir belediyesi öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verecek