Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN'dan "hayat kurtarıcı" iş birliği

Ani kalp durması halinde hastaya elektrik şoku uygulamak üzere tasarlanmış hayat kurtarıcı tıbbi cihaz olan OED cihazı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ASELSAN iş birliği ile üretiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel yönetimlerde ilk kez Konya Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği proje kapsamında, ani kalp durmalarında elektroşokla hastanın hayata döndürülmesine imkan veren yerli OED cihazları belediye çalışanlarının ve vatandaşların yoğun olduğu pilot alanlara yerleştirilecek.

OED cihazının ulaşılabilirliği sayesinde 112 Acil Müdahale ekipleri gelinceye kadar hastaya ilk müdahale yapılmış olacak.

Konevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen yerli Otomatik Defibrilatör Cihazının temin ve tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ASELSAN ile birçok konuda iş birliği yaptıklarını, bunlardan bir tanesinin de OED cihazı olduğunu ifade etti.

Üretilen cihazın hem Türkiye'de hem dünyada ses getireceğini kaydeden Uzbaş, "İnsan, bu dünyanın en kıymetlisi. İnsan sağlığı da bizler için önemli. ASELSAN'ın geliştirdiği bu cihaz, ihtiyaç hasıl olduğu zaman hayat kurtaracak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.