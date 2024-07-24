Konya'da sağanak etkili oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, ekiplerin sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan noktalara müdahale ettiği belirtildi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Akşam saatlerinde başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

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