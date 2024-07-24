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        Konya'da sağanak etkili oldu

        Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 20:08 Güncelleme: 24.07.2024 - 20:08
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        Konya'da sağanak etkili oldu
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        Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

        Akşam saatlerinde başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

        Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

        Yağmur nedeniyle, Yeni Meram ve Genç Osman caddeleri trafiğe kapatıldı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, ekiplerin sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan noktalara müdahale ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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