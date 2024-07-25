Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş'de acil durum tatbikatı gerçekleştirdi.

Kurum binasındaki tatbikata, İl AFAD Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ekipleri ve personel katıldı.

ETİ Alüminyum A.Ş. Koordinatörü Ömer Faruk Kanık, yaptığı açıklamada, "Bu tür tatbikatların ülkemiz gerçekleri olan deprem, yangınlar ve çeşitli afet olaylarını da göz önüne aldığımızda, önceden yapılan tatbikatların önemini bir kez daha gösteriyor. Tatbikatlarda herkes görevini ve sistematik olarak nasıl davranacağını da test etmiş oluyor." ifadesini kullandı.