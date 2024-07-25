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        Konya'da öğrenciler yaz okulunda bilim ve teknolojiyle iç içe oluyor

        Konya'da ortaokul öğrencileri, 'Bilim Konya Yaz Okulu'nda aldıkları eğitimlerle ve katıldıkları etkinliklerle tatillerini değerlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:35
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        Konya'da öğrenciler yaz okulunda bilim ve teknolojiyle iç içe oluyor
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        Konya'da ortaokul öğrencileri, 'Bilim Konya Yaz Okulu'nda aldıkları eğitimlerle ve katıldıkları etkinliklerle tatillerini değerlendiriyor.

        Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğiyle bilim ve teknolojinin toplumda geniş kitlelere ulaşması hedefiyle hayata geçirilen Bilim Konya Yaz Okulu Programı, İbn-i Sina Bilgehanesi'nde 16 Ağustos'a kadar devam edecek.

        Ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz okulu eğitimleri, gençlerin bilimle iç içe zaman geçirmesine katkı sağlıyor.

        Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalardan birinin de "Bilim Konya" olduğunu belirtti.

        Bilim Konya ile gençlerin bilimsel meraklarını ve keşfetme duygularını desteklemeyi hedeflediklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "Bilim Konya'da sınav ve yetenek görüşmelerini başarıyla geçen ortaokul öğrencilerimizin, yazılım, mekanik, elektrik, elektronik gibi alanlarda eğitime katılarak bu alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Evlatlarımız ayrıca burada milli ve manevi eğitimlere de katılarak dolu dolu bir yaz dönemi geçiriyor."

        Bilim Konya öğrencilerinden Necdet Türköz, sunulan imkanlardan ve eğitimlerden memnun olduğunu, büyük kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

        Öğrencilerden Ahmet Talha Ceylan da mutlu olduğunu belirterek, "Bilim Konya, arkadaşlarımla iyi bir iletişim kurmamı sağladı. Hocalarımla beraber bu yaz dönemini birlikte geçirmeye zamanımız oldu. Bilim Konya'nın hem dini derslerde hem de bilgisayar, elektronik ve mekanik derslere de katkıları var. Başkanımız Uğur İbrahim Altay bizim için çok uğraşıyor. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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