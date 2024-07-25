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        Konya'da Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi her yaşa hitap ediyor

        Konya'da, Selçuklu Belediyesi'nce donanımlı bireyler yetiştirmek ve yetenekleri keşfetme imkanı sunmak için hayata geçirilen Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nden, her yaştan 678 katılımcı faydalanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:28 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:28
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        Konya'da Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi her yaşa hitap ediyor
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        Konya'da, Selçuklu Belediyesi'nce donanımlı bireyler yetiştirmek ve yetenekleri keşfetme imkanı sunmak için hayata geçirilen Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nden, her yaştan 678 katılımcı faydalanıyor.

        Akademide, insansız hava aracı (İHA), mekatronik, moda tasarım, organik oyuncak üretim, siber güvenlik, müzik, fotoğrafçılık, CBS harita okur yazarlığı, vefa gençlik, genç kalemler yazarlık ve hitabet, köklerden göklere tarih, hat sanatları, takı tasarım atölyeleri olmak üzere 12 farklı kategoride faaliyetler gerçekleştiriliyor.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, akademinin yıl içinde olduğu gibi yaz döneminde her yaş grubundan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

        Araştıran, geliştiren ve keşfeden bir nesil inşa etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Pekyatırmacı, "Bu amaçla modern teknolojinin sağladığı tüm imkanları başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan insanımızın hizmetine sunuyoruz. Her yaştan katılımcıya hitap eden bu atölyeler vatandaşlarımızın hem eğitici hem de eğlenceli bir yaz geçirmesini sağlıyor." diye konuştu.

        Kursiyerler ise memnuniyetlerini ifade ederek Selçuklu Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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