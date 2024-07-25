Konya'da sağanak etkili oldu

AKOM, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Konya'da etkili olan yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu, yollar ve kaldırımlar su içinde kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.