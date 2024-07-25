Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da şehitler adına aşure dağıtıldı

        Konya'da şehit ailelerine ve yakınlarına aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:27 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da şehitler adına aşure dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya’da şehit ailelerine ve yakınlarına aşure ikram edildi.

        Şehit Aileleri Dernek Binası önünde şehitler için dualar edildi.

        Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, aşureyi şehit annelerin hazırladığını söyleyerek, “Şehit annelerimizin ve şehit eşlerinin ellerine kollarına sağlık. Çünkü onlar aşureye sevgi ve dualarını kattılar. Bizler şehit ailesi olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün burada asıl bulunmamızın nedeni, tüm şehitlerimize dua etmektir.” şeklinde konuştu.

        Dua programına Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Komşu kavgası hastanede bitti: Önce kediyi öldürdüler sonra da sahiplerini dövdüler
        Komşu kavgası hastanede bitti: Önce kediyi öldürdüler sonra da sahiplerini dövdüler
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        Bir ay önce öldürmekle tehdit etti, dün de sokak ortasında vurdu
        Bir ay önce öldürmekle tehdit etti, dün de sokak ortasında vurdu
        Diyarbakır'da dönercilerin sıra dışı serinleme yöntemi!
        Diyarbakır'da dönercilerin sıra dışı serinleme yöntemi!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!

        Benzer Haberler

        Konya'da sağanak etkili oldu
        Konya'da sağanak etkili oldu
        Konya'da Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi her yaşa hitap ediyor
        Konya'da Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi her yaşa hitap ediyor
        Konya'da öğrenciler yaz okulunda bilim ve teknolojiyle iç içe oluyor
        Konya'da öğrenciler yaz okulunda bilim ve teknolojiyle iç içe oluyor
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da 455 öğrenci 35 futbol takımıyla şampiyonluk için mücadele ediyor
        Konya'da 455 öğrenci 35 futbol takımıyla şampiyonluk için mücadele ediyor
        Konya'da çocuklar Gazze'ye destek için toplandı
        Konya'da çocuklar Gazze'ye destek için toplandı